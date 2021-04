Publié le Mercredi 7 avril 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Fusette Blanche

Spider-Man: Miles Morales Call Of Duty: Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla It Takes Two Call Of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21 Call Of Duty: Black Ops Cold War Forza Horizon 4

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D Mario Kart 7

Microsoft Flight Simulator Football Manager 2021 FIFA 21

Comme chaque semaine, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéo en France. Il s'agit de la 12ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci de la Fusette Blanche, un petit fromage de chèvre au lait cru , qui nous vient tout droit de Nouvelle-Aquitaine, des Deux-Sèvres pour être exact.L'arrivée en force de Monster Hunter Rise vient bouleverser le top des ventes. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à annoncer, la Nintendo Switch faisant, une fois de plus, l'actualité, à croire que Sony et Microsoft lui laissent toute latitude au niveau des ventes...Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 22 au 28 mars 2021 :