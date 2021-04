(TEST) Doom 3 : VR Edition (PS4)

Publié le Mercredi 7 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L'enfer sur mars

Vincent a réussi à se couper de la réalité quelques heures pour se (re)plonger dans Doom 3. Mais en VR édition cette fois-ci.On retiendra surtout ses premières impressions : les décors sont dégueus, sales, un peu comme chez moi. Y'a des monstres. Un peu comme chez moi. Ils me pourrissent la vie. Un peu comme chez moi.Bref, on retiendra surtout que Doom 3, quand on est père, c'est une partie de plaisir.