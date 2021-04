PlayStation Now : les jeux d'avril

Publié le Mercredi 7 avril 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ne te découvre pas d'un fil

Marvel’s Avengers sera disponible du 6 avril jusqu’au 5 juillet.

Borderlands 3 sera disponible du 6 avril au 29 septembre.

The Long Dark : Pour une durée de 12 mois minimum

De nouveaux jeux débarquent sur le PlayStation Now, le service de streaming de jeux de Playstation. Pour rappel, ce service permet de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 via votre PS4, PS5 ou PC.Actuellement, plus de 700 jeux sont disponibles dans la liste.Les jeux qui débarquent ce mois-ci sont :Enfin, Sniper Elite 3 Ultimate Edition a quitté le service du PS Now.