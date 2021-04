Bassmaster Fishing 2022 : le plus grand jeu de pêche jamais réalisé ?

Publié le Jeudi 8 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Du plaisir de faire chier les poissons

Spécialiste du genre, Dovetail Games a annoncé un partenariat avec BASS, organisation qui fait office d'autorité mondiale en matière de pêche à l'achigan (black-bass). Le but est, selon les développeurs, de créer le plus grand jeu de pêche jamais réalisé. En toute humilité, hein...Le jeu est prévu cet automne sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Scott Martin, professionnel de cette pêche, collabore avec le studio.Bref. On va aller faire chier des poissons. Cool.