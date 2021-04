Edge Of Eternity : le nouveau JRPG annoncé pour le 8 juin

Publié le Jeudi 8 avril 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Solide et avec une bonne durée de vie...

Après deux années d'accès anticipé sur Steam, Edge Of Eternity s'annonce en version finale pour le 8 juin. Il est également prévui sur PS4, Xbox One, compatibles PS5 et Xbox Series, à la fin de l'année.Ce JRPG vous emmène dans un monde en proie à de nombreuses guerres. Le peuple d'Heryon se bat contre un mystérieux envahisseur qui répand la corrosion sur tout le pays. Vous allez diriger Sélène et Daryon, dans leur quête pour sauver leur peuple. Entre technologie et magie, Edge Of Eternity vous entraîne dans une aventure qui proposera plus de 60 heures de jeu...