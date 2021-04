- First Class Trouble : accès anticipé à la croisière

Publié le Jeudi 8 avril 2021 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Titanic amer

On vous a déjà parlé de First Class Trouble. C'est un jeu de survie "asymétrique" en multijoueur. Dans un vaisseau spatial de croisière de luxe, l'IA a subitement pété les plombs et décidé qu'il fallait tuer tous les humains... L'un des joueurs va jouer cette IA, les autres de simples humains. La personne qui va jouer l'IA pourra incarner n'importe quel robot qui compose le personnel de bord et tuer discrètement les humains... mais les humains pourront eux aussi décider de tuer les autres passagers parce que, ben, c'est quand même plus drôle comme ça.Le jeu sort aujourd'hui, à 19h, en accès anticipé sur Steam . Moi je dis, ça se tente.