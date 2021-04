- Cruella a droit à une seconde bande-annonce avant sa sortie le 26 mai

Publié le Jeudi 8 avril 2021 à 10:45:00 par Sylvain Morgant

Il était où le Youki ?

Les origines rebelles de Cruella de Vil - méchante parmi les plus iconiques et les plus chics des studios Disney - se révèlent un peu plus à travers cette nouvelle bande-annonce qui vient tout juste d’être dévoilée.Réalisé en prises de vues réelles par Craig Gillespie et interprété par les lauréates aux Oscars Emma Stone et Emma Thompson qui s’y livrent une farouche rivalité, CRUELLA sera proposé exclusivement au cinéma à partir du 26 mai, sous réserve de réouverture des salles.Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens et monte avec eux des arnaques en tout genre. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance…