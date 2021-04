- Diablo II: Resurrected, l'alpha dispo dès ce week-end sur PC

Publié le Jeudi 8 avril 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Aurez-vous votre clef ?

Blizzard a annoncé que l'alpha de Diablo II: Resurrected sera disponible dès ce week-end sur PC. A partir de demain, 15h GMT+1 (donc heure française), les joueurs pourront tâter de la première version de ce remake HD. Elle durera jusque lundi 19h.Trois classes seulement seront disponibles, sur les deux premiers actes du jeu : Barbare, Amazone et Sorcière.Le niveau n'est pas limité et vous pourrez donc jouer et rejouer le niveau à loisir.Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page officielle du jeu