(TEST) Spacebase Startopia (PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 8 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le Club Med pour aliens

Notre ami Théo s'est envolé vers une station orbitale inconnue dans le but de la diriger et ainsi d'accueillir les colons humains dans les meilleures conditions possibles.Un boulot qui n'est pas de tout repos : dans l'espace, tout peut arriver. Chaque défaillance est un véritable casse-tête. Et l'humain étant, de nature, complètement con, le divertir est un vrai défi.En plus, là-haut, personne ne vous entend crier. C'est dire.