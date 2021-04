Traffic Jams, dispo sur Oculus Quest et PC VR

Publié le Vendredi 9 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Je suis le feu

Vertigo Games et Chicken Game Company viennent de sortir Traffic Jams sur PC VR et Oculus Quest. Une version PS VR sortira plus tard dans l'année.Le jeu vous propose de gérer la circulation de 5 villes, alors que les feux de signalisation ont disparu.Outre la gestion du traffic, vous devrez faire face à des zombies, des guêpes tueuses ou des buildings en feu, mais aussi remplir des missions comme lancer des frisbees sur les passants.