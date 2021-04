- Apex Legends : un nouvel événement

Publié le Vendredi 9 avril 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Jeux de guerre, jeux de vénères

Seconde chance (du mardi 13/04 au jeudi 15/04) : L’événement démarrera en fanfare avec un modificateur permettant à chaque Légende de bénéficier d'une réapparition gratuite par partie. Quand une Légende est tuée, son jeton de réapparition est consommé et elle recommence au même endroit en conservant l'ensemble de ses armes et de son équipement. Après un court instant, le joueur réapparaît dans le ciel pour plonger à nouveau au cœur de l'action.

(du mardi 13/04 au jeudi 15/04) : L’événement démarrera en fanfare avec un modificateur permettant à chaque Légende de bénéficier d'une réapparition gratuite par partie. Quand une Légende est tuée, son jeton de réapparition est consommé et elle recommence au même endroit en conservant l'ensemble de ses armes et de son équipement. Après un court instant, le joueur réapparaît dans le ciel pour plonger à nouveau au cœur de l'action. Ultrazones (du jeudi 15/04 au lundi 19/04) : Les ultrazones introduisent le concept de zones chaudes multiples sur une seule carte, avec davantage de butin épique pour davantage d’objets d’or ! Chaque zone chaude est entourée d'un point d'ignition, c’est-à-dire une énorme bulle rayonnante qui restaure votre santé et vos boucliers lorsque vous vous trouvez à l'intérieur. Dans ce mode, les objets consommables sont disponibles comme d'habitude dans la sélection standard du butin.

(du jeudi 15/04 au lundi 19/04) : Les ultrazones introduisent le concept de zones chaudes multiples sur une seule carte, avec davantage de butin épique pour davantage d’objets d’or ! Chaque zone chaude est entourée d'un point d'ignition, c’est-à-dire une énorme bulle rayonnante qui restaure votre santé et vos boucliers lorsque vous vous trouvez à l'intérieur. Dans ce mode, les objets consommables sont disponibles comme d'habitude dans la sélection standard du butin. Auto-bannières (du lundi 19/04 au mercredi 21/04) : Découvrez une modification minime qui va venir pimenter la réanimation des membres de votre escouade : les cartes de bannière de vos coéquipiers sont récupérées automatiquement ! Inutile de fouiller dans leur caisse de frag pour la trouver, il vous suffit de vous rendre directement à une balise de réapparition. Le butin a aussi été revu en conséquence pour offrir plus de balises de réapparition mobiles.

(du lundi 19/04 au mercredi 21/04) : Découvrez une modification minime qui va venir pimenter la réanimation des membres de votre escouade : les cartes de bannière de vos coéquipiers sont récupérées automatiquement ! Inutile de fouiller dans leur caisse de frag pour la trouver, il vous suffit de vous rendre directement à une balise de réapparition. Le butin a aussi été revu en conséquence pour offrir plus de balises de réapparition mobiles. Tuer le temps (du mercredi 21/04 au vendredi 23/04) : Ce modificateur accélère la partie à chaque Légende tuée. Au cours de la manche, chaque fois qu’une Légende meurt, le temps restant diminue. Si la manche en question est un carnage, vous pouvez être sûrs que l’anneau se refermera rapidement, alors gardez un œil sur le chrono !

(du mercredi 21/04 au vendredi 23/04) : Ce modificateur accélère la partie à chaque Légende tuée. Au cours de la manche, chaque fois qu’une Légende meurt, le temps restant diminue. Si la manche en question est un carnage, vous pouvez être sûrs que l’anneau se refermera rapidement, alors gardez un œil sur le chrono ! Régénération de blindage (du vendredi 23/04 au mardi 27/04) : L’événement Jeux de guerre prendra fin avec le mode Régénération de blindage, dans lequel votre blindage se régénérera progressivement, à raison de 12 points par seconde. Lorsque vous subissez des dégâts, votre blindage commence à se régénérer après un délai de 8 secondes. Ce délai passe à 16 secondes si votre blindage est fissuré.

Alors que Chaos, la saison 8 d'Apex Legends, est sur le point de se terminer, le jeu s'apprête à lancer le mardi 13 avril un nouvel événement : Jeux de Guerre.Jeux de Guerre vous offre des modificateurs inédits, un système de suivi des récompenses et de nouveaux défis.Les nouveaux modificateurs ne seront disponibles que quelques jours, permettant de gagner des bonus et des objets cosmétiques comme par exemple des skins épiques pour Rampart et le Répéteur 30-30. Les joueurs pourront aussi débloquer cinq niveaux additionnels du Passe de combat, sans oublier des défis quotidiens à relever.