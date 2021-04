Sans Aucun Remords sur Amazon Prime Video le 30 avril

Publié le Vendredi 9 avril 2021 à 10:00:00 par Sylvain Morgant

Sans aucun rapport avec le livre

Parfois, mon métier n'est pas facile. Non pas que les gentilles attentions de Cedric envers l'équipe (qu'un tribunal a récemment qualifié de harcèlement moral et sexuel couplé avec des actes de torture et de barbarie) soient toujours désagréables.Nan, juste que parfois, on voit des films ou des bandes-annonces et on se dit : "Mais qu'est ce que c'est que ce bordel ?"C'est exactement la question qui se pose face à l'adaptation de "Sans Aucun Remords" par Stefano Sollima.A l'origine, le livre de Tom Clancy raconte, pendant la Guerre du Viêt-Nam, l'histoire de John Terence Kelly, ancien S.E.A.L. qui se lance dans une double mission : Traquer les assassins de Pamela, sa nouvelle compagne, une ancienne prostituée abattue par un trafiquant de drogue et reprendre du service à la demande d'un amiral pour participer à la libération de prisonniers US considérés comme mort aux combat mais en réalité retenus au Viêt-Nam. Tous ces événements mèneront Kelly à changer de vie et de nom pour devenir le fameux "Monsieur Clark" dans les romans de l'auteur.Sauf qu'à la vue de la bande-annonce, le scénariste Taylor Sheridan ne semble avoir gardé que le titre du livre et le nom des personnages. Alors que moi, Sans aucun remords est un de mes livres préférés. TRAHISON ! AU BÛCHEEEER !Comptez donc sur nous pour vous faire une critique aux petits oignions lors de la sortie du film le 30 avril sur Amazon Prime Video.Sans aucun remords…