- Destroy All Humans! débarque sur Nintendo Switch fin juin

Publié le Vendredi 9 avril 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

A temps pour les vacances

En juin prochain, on aura peut-être toujours des masques, mais la pandémie touchera à sa fin et on pourra à nouveau voyager et...Bon, d'accord...Et bien on restera chez soi pour jouer à Destroy All Humans! sur Nintendo Switch. Sorti l'année dernière sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu débarquera le 29 juin sur la console de Nintendo.Pour rappel, le jeu vous permet d'incarner le terrible Crypto-137, un alien malfaisant bien décidé à génocider l'humanité entière. Nous sommes dans les années 50, aux USA, et il n'y aura pas de quartier. Vous allez tout utiliser, de vos armes à votre environnement, pour tuer des humains.