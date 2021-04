- Pac-Man 99 est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 9 avril 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Gratuit, mais...

Bandai Namco vient de sortir Pac-Man 99 sur Nintendo Switch. Le tout dernier jeu issu de la célèbre licence est une sorte de Battle Royale durant lequel 99 joueurs s'affrontentAu fil de votre progression et des bonus que vous récupérez, vous pourrez encombrer le labyrinthe de vos adversaires. Des Power Up permettront également de donner des pouvoirs spéciaux à votre Pac-Man.Au final, le vainqueur est le dernier Pac-Man encore debout. Enfin, debout... debout s'il avait des jambes, quoi...Le jeu de base est gratuit. Plein de DLC cosmétiques sont disponibles (1,99 €), plus un DLC de jeu (14,99 €) qui rajoute les modes Bataille Ord, Chasse aux points et Contre la montre, plus 8 thèmes personnalisés... donc relativement indispensable.