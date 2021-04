- Wonder Boy: Asha in Monster World sur Nintendo Switch et PS4

Publié le Vendredi 9 avril 2021 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Sortie imminente

On vous le rappelle, Wonder Boy - Asha in Monster World est le remake de Monster World IV sorti en 1994 et sorti, depuis, sur Mega Drive, PS3, Wii, Xbox 360 et PS2.Ce mélange de jeu de plateformes et d'action sortira sur PS4 et Nintendo Switch prochainement.Asha, l'héroïne du jeu, doit libérer les 4 esprits retenus prisonniers par des forecs maléfiques.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.