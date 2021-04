- Super Meat Boy Forever annoncé sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Publié le Lundi 12 avril 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

De la viande fraîche

Super Meat Boy Forever sortira sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 16 avril. Dans 4 petits jours, donc. Déjà disponible sur PC et Nintendo Switch, le jeu fait donc le grand saut sur les grosses consoles.On va donc retrouver Meat Boy, Bandage Girl et l'infâme Dr. Fetus ainsi que de nouveaux personnages, à évoluer dans de tous nouveaux niveaux qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Meat Boy peut désormais mettre des coups-de-poings et peut se déplacer différemment avec notamment la possibilité de glisser.Les niveaux sont désormais générés aléatoirement, contrairement au premier opus.Notez, enfin, que le jeu s'est légèrement fait défoncer par la critique.