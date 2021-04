- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 12 avril 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On vous le rappelle, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV est un RPG japonais qui raconte l’histoire des étudiants de la Classe VII, en charge de sauver leur professeur mais également d'empêcher l’ascension de l’Empire et la destruction du monde. Les anciens et les nouveaux élèves de la Classe VII vont s’unir pour sauver le monde.Le jeu, déjà sorti en fin d'année dernière sur PS4, est désormais disponible sur Nintendo Switch.Il coûte 59,99 €.