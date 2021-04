- In My Shadow : à la recherche de son passé

Publié le Lundi 12 avril 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Alzheimer ?

In My Shadow est un jeu d'aventure/plateformes et de puzzles dans lequel Bella, une jeune femme, tente de se reconcilier avec son passé. 4 chambres différentes constituent sa mémoire, chacune avec des pièges, des objets à déplacer, dans le but de retrouver sa mémoire et ses souvenirs.Entre puzzles et plateformes des ombres sur le mur, vous devrez atteindre votre but dans chacune des pièces de votre mémoire.Le jeu vient de sortir sur Steam , pour une dizaine d'euros.Il sortira plus tard dans l'année sur consoles et sur mobiles.