Hitchhiker - A Mystery Game, un jeu d'auto-stop

Publié le Mardi 13 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le pouce en l'air...

Quand on a un jeu développé par un studio qui s'appelle "Mad about Pandas", on est obligé de s'y intéresser. Même si ça parle d'autostoppeur et qu'un autostoppeur, quand même, ça pue et ça n'arrête pas de jacter alors que merde, on veut simplement écouter sa musique tranquille alors ta gueule.Hitchhiker - A Mystery Game vous fait jouer le rôle de l'autostoppeur. Amnésique. Le seul souvenir que vous avez est que vous recherchez un être cher qui a disparu. Au fil de vos rencontres et des gens qui vont vous prendre en auto-stop, vous racontant leur histoire, vous allez trouver des indices et redonner vie à votre mémoire.Un jeu narratif, qui sort le 15 avril sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.