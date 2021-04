Alvo : un nouveau shoot pour PSVR

Publié le Mardi 13 avril 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et pour PS5 VR aussi

Alvo est un shoot multijoueur en ligne, à 5vs5, qui sort aujourd'hui sur PSVR. Il sera prochainement disponible sur Oculus et sortira sur PSVR2, ou le PSVR de la PS5, dès sa disponibilité.Le jeu propose trois modes : Free4All , Search and Destroy, et Team DeathMatch.Vous pouvez customiser vos personnages, leurs tenues, leurs armes et leiur équipement.A découvrir en vidéo.