OlliOlli World pour cet hiver sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 15 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

OlliOlli va te coucher

Troisième opus de la série des OlliOlli, OlliOlli World est annoncé pour cet hiver sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch.Ce jeu de skate, d'action et de plateformes, vous entraînera dans une nouvelle aventure, à la recherche des Dieux du Skate. Tricks et combos seront une nouvelle fois à la base du gameplay.A découvir dans une première vidéo.