- Galactic Crew II : Un roguelike dans l'espace

Publié le Lundi 10 mai 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une suite attendue

Galactic Crew II est un roguelike qui se déroule dans l'espace et vous propose d'explorer de nouveaux mondes... Inspiré par FTL et les jeux XCom, il vous plonge à la recherche de trésors dans des donjons, sur des planètes inconnues. Vous devrez construire votre base, gérer votre équipe, votre matériel...Le jeu vient de sortir sur Steam , en accès anticipé, et pour une durée limitée sur le Humble Store Le prix de vente est de 12,99 € seulement.