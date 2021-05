Hood: Outlaws & Legends est disponible

Publié le Mardi 11 mai 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Ça coule de source : Robin est ouvert

Hood: Outlaws & Legends est désormais accessible pour tout le monde, sur PC, Xbox One et PS4, ces deux dernières plateformes étant respectivement compatibles PS5 et Xbox Series.On vous rappelle le sujet : Jouable multi par équipes de 4, le jeu vous permet d'incarner une bande de voleurs qui prennent l'argent aux riches et aux puissant pour les redistribuer au peuple.Une belle connerie, si vous voulez mon avis. Parce que les pauvres, ils ne sauront pas quoi faire de tout cet argent. Autant le garder pour soi.