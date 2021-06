Amazon Game Studios montre son MMORPG New World

Publié le Lundi 14 juin 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le futur du meuporgue ?

Toujours très attendu, et toujours prévu pour le 31 août prochain, le MMO signé Amazon Game Studios, New World, donne à nouveau de ses nouvelles.On vous rappelle que ce MMORPG se déroule dans une ambiance XVIIème siècle, lors des grandes découvertes. Il vous emmène dans les terres d'Aeternum, une mystérieuse île où des créatures hostiles peuplent déjà les lieux. Vous pourrez faire de l'artisanat, de l'exploration, des combats, des constructions... et des affrontements entre joueurs jusqu'à 100 personnes sur le champ de bataille, sièges de forteresses incluses.