Endless Dungeon : un roguelite sans fin

Publié le Lundi 21 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dans un donjon...

Amplitude Studios ne travaille pas que sur le jeu Humankind. Endless Dungeon, la suite de Dungeon of the Endless, est actuellement en développement également.Ce Rogue-lite avec des éléments de tower-defense, jouable en coop multijoueur, se jouera via des commandes de type twin-stick et sortira sur les consoles actuelles et next-gen.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.