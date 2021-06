Luca, la critique du nouveau Pixar

Publié le Vendredi 18 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Tous à l'eau !

Quand on sait que Sylvain va nous parler d'un film d'animation qui parle de l'amitié entre deux jeunes garçons durant les vacances d'été, on sattend forcément à ce que je vanne Sylvain parce qu'il n'a pas d'ami, il n'en a jamais eu et il n'en aura jamais. Ou un truc du genre.Et bien c'est faux.Sylvain est parti une fois en vacances à la mer. Un doux souvenir qu'il chérit, d'autant plus qu'il s'y est fait un ami fidèle, avec qui il a partagé d'intimes moments.Bon. C'était un poulpe. Qui a commencé à sentir bizzarement au bout de deux jours. Mais quand même.Alors quand il nous parle d'amitié et de souvenirs de vacances, Sylvain sait de quoi il parle.