- Le nouveau rogue-like Roguebook est sorti sur PC

Publié le Vendredi 18 juin 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Rogue around the clock

Roguelike qui se joue à partir d'un deck de cartes à collectionner, Roguebook est désormais disponible sur PC et sortira plus tard sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, avec compatibilités PS5 et Xbox Series.Le jeu est développé par Abrakam Entertainment, les auteurs du jeu Faeria, et co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic: The Gathering.Vous allez constituer une équipe de 2 héros, parmi 4 disponibles, et affronter dans des combats tactiques au tour par tour les légendes du Roguebook, un livre maudit.