- Cris Tales dévoile sa cinématique d’ouverture

Publié le Vendredi 18 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Cris Tales d'Arques ?

JRPG signé Dreams Uncorporated, un développeur colombien, Cris Tales vous emmène dans le royaume de Crystallis, menacé par l'Impératrice de Sainte Clarity. Vous allez devoir utiliser les pouvoirs temporels de Crisbell afin de voyager entre le passé, le présent et le futur pour sauver les habitants.Le jeu est toujours prévu pour le 20 juillet sur PC, PS4, PS5? Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.La cinématique d'ouverture a été dévoilée.