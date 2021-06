- No More Heroes 3 : 20 minutes de gameplay

Publié le Jeudi 17 juin 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Mais si, y'a encore des héros

En marge de son dernier Nintendo Direct, la firme au plombier gay moustachu a dévoilé plus de 20 minutes de gameplay du jeu No More Heroes 3.Développé par Grasshopper Manufacture sous la direction de Suda 51.Le jeu est attendu sur Nintendo Switch le 27 août.