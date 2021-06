Tandem: A Tale of Shadows, un jeu d'énigmes et de plateformes

Publié le Jeudi 17 juin 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Et la peau de l'ours ?

Se déroulant dans des dimensions inspirées par les oeuvres de Jules Vernes, Conan Doyle et Tim Burton (cherchez l'erreur), le jeu Tandem: A Tale of Shadows est signé du développeur Monochrome et de l'éditeur Hatinh Interactive.Il suit l'histoire d'Emma, une fillette sérieuse, accompagnée de Fenton, un ours en peluche excentrique. Tous deux cherchent à découvrir le mystère qui se cache derrière la disparition de Thomas Kane, le fils unique d'une célèbre famille de magiciens.Le jeu est prévu sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Sans date de sortie précise autre que "cette année.Une démo est actuellement disponible sur Steam