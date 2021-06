Fly Together : du transport aérien sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 17 juin 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

S'envoyer en l'air à plusieurs...

Petit jeu signé Northplay, Fly Together! vous permet de gérer des flux aériens de transports de passagers. Que ce soit en hélico, en avion, en dirigeable ou même en navette, vous allez devoir accepter différents contrats et parcourir le monde pour remplir à bien vos missions.Il s'agit d'un jeu multijoueur, même si une partie solo est disponible. Et gare aux collisions...Le jeu est disponible pour 14,99 € sur le Nintendo eShop