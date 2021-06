F1 2021 sur le point de rompre

Publié le Jeudi 17 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Comme avec ma femme

F1 2021 sortira sur PC, PS4 et Xbox One. Il sortira aussi sur PS5 et Xbox Series. Codemasters et Electronic Arts sortiront le jeu le 16 juillet. Il proposera un nouveau mode Histoire, de la Formule 2 à la Formule 1, un mode carrière jouable à deux joueurs, en coop et on retrouvera les écuries, pilotes et circuits du Championnat du monde FIA de Formule 1 2021. Trois nouveaux circuits Portimão, Imola, and Jeddah seront ajoutés gratuitement après la sortie du jeu.Un nouveau mode scénarisé, Point de Rupture, sera également de la partie, tout comme le mode Mon écurie, pour gérer son écurie de F1, et j'en passe. Les statistiques des pilotes F1 réels seront mis à jour tout au long de la saison.Une vidéo dévoile ce mode Point de rupture.