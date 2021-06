- (E3) Nintendo présente The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, un nouveau Game & Watch Zelda... (2/3)

Publié le Mercredi 16 juin 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Encore plein de belles choses

On est toujours sur l'E3, qui a clairement été sauvé par les annonces faites par Nintendo, même si certains d'entre vous iront pinailler en expliquant que c'est un Nintendo Direct, pas spécialement un Nintendo E3 et blablabla... on s'en fout. L'important, ce sont les annonces.Tout le monde attendait des nouvelles de la suite du très surcôté. Sortie prévue en 2022. Une vidéo de gameplay a été dévoilée.sortira le 12 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous y incarnez un lycéen qui doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour survivre dans un monde post apocalyptique, en affrontant des démons. Un nouvel épisode, donc, de cette série de JRPG.a été montré également. Le jeu inclut 40 nouveaux titres dont Level Up par Ciara, Believer par Imagine Dragons, Run the World (Girls) par Beyoncé. Sortie le 4 novembre.a aussi été présenté. Le jeu sera jouable en streaming uniquement, via la Nintendo Switch. Sortie prévue le 26 octobre.est un jeu d'action-aventure en vue extérieure dans lequel vous allez parcourir des donjons et combattre des monstres. Jouable en solo ou en coop local ou sans fil. Sortie dès maintenant sur l'eShop.Enfin,est un nouveau Game & Watch qui inclut trois classiques de la série The Legend of Zelda : The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et The Legend of Zelda: Link's Awakening. Il y a aussi une version spéciale du jeu Game & Watch classique Vermin, avec Link comme personnage jouable. Sortie le 12 juin prochain, à un prix sans doute délirant, comme le Game & Watch Mario.