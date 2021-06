- (E3) Nintendo présente un nouveau Metroid, Advance Wars, Mario et les Lapins Crétins... (3/3)

Publié le Mercredi 16 juin 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Toujours plein de belles choses

Quand on vous dit que Nintendo a fait le plein d'annonces fracassantes, ou du moins d'annonces suffisamment cool pour vous mettre la banane pour la journée...On termine donc avec les dernières annonces, et non des moindres...est le premier Metroid en 2D avec une histoire inédite de ces 19 dernières années... C'est la suite directe de Metroid Fusion sorti en 2002, qui conclut la saga narrant la relation entre la chasseuse de primes Samus Aran et les métroïdes, saga débutée sur NES dans le premier opus.Samus va ici se rendre sur une planète reculée où des robots mécaniques vont le faire prisonnière. Le jeu sort le 8 octobre prochain. Une édition spéciale de Metroid Dread comprenant un SteelBook, un artbook de 190 pages dédié aux épisodes en 2D de la série ainsi que cinq cartes représentant les boîtes des cinq jeux épisodes de cette saga sera disponible. D'autre part, un amiibo de Samus dans sa combinaison Metroid Dread ainsi qu'un amiibo de l'E.M.M.I. seront aussi disponibles ensemble sous forme de pack au lancement du jeu.est un jeu de gestion humoristique dans lequel vous devez gérer un université et créer le meilleur bâtiment scolaire possible... ou presque... Sortie en 2022.permettra de revivre les campagnes d'Advance Wars et Advance Wars 2: Black Hole Rising sur Nintendo Switch, dès le 3 décembre prochain, dans des versions totalement remasterisées.Enfin, dévoilé par Ubisoft, le jeua à nouveau été montré. Le jeu est prévu pour 2022.