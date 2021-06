Publié le Jeudi 17 juin 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les Kakarot sont cuites

Bandai Namco a annoncé le débarquement de Dragon Ball Z Kakarot sur Nintendo Switch le 24 septembre. Cette version incluera le pack "A New Power Awakens" qui permettra de combattre deux boss inédits, Beerus et Golden Freezer, tout en débloquant les transformations divines de Goku et Vegeta.Le jeu est sorti sur PC, PS4 et Xbox One en janvier de l'année dernière. Et il était loin de nous avoir convaincu, comme vous pouvez vous en rendre compte dans le test paru à cette époque Bref. Pas de quoi crier à la bonne nouvelle, donc.