- Lost in Random, un jeu d'aventure gothique et féérique

Publié le Vendredi 18 juin 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

La Reine des Neiges versus The Cure ?

Electronic Arts et le studio suédois Zoink ont dévoilé le monde d'Aléa, où se déroulera l'histoire de Lost in Random, présenté comme un jeu d'aventure gothique et féérique.Si de prime abord, on imagine Elsa de la Reine des Neiges en train de chanter Boys don't Cry, on en est loin : Paire, une jeune fille pauvre, recherche sa soeur Impaire. Accompagnée de Décisse, un dé vivant, elle va traverser le royaume en proie au chaos...Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch cette année.