- Recompile, un metroidvania sur PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 18 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Recompile ou face

Recompile est un Metroidvania se déroulant dans un monde informatique/technologie nommé Mainframe et où vous incarnez un programme semi-conscient, sorte d'inteligence artificielle, qui va devoir survivre en combattant des êtres hostiles qui voudront le supprimer.Le jeu comporteraun système de narration avec des embranchements et des choix à faire qui mèneront à des fins variées.Pour survivre, vous aurez de nombreux pouvoirs et armes à votre disposition.Le jeu vient d'être annoncé pour août prochain.