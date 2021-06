Publié le Samedi 19 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dehors, il pleut

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Le week-end sera pourri. Il va pleuvoir, voire vous allez vous prendre des orages sur la gueule. Alors autant rester chez soi. Non pas qu'il y ait de nombreux nouveaux jeux à se mettre sous la dent, loin de là, mais ça vous permettra de peut-être lancer ces 128 jeux que vous avez dans votre bibliothèque Steam et auxquels vous n'avez jamais joué...Et ça marche aussi pour les jeux PlayStation et Xbox, d'ailleurs... combien de jeux offerts pour le PlayStation Plus ou le Xbox Live Gold que vous n'avez jamais lancé ?Bref.