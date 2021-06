Gog.com, les soldes d'été se poursuivent

Publié le Samedi 19 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une longue liste

1942: The Pacific Air War

7th Legion

A Vampyre Story

Across the Rhine

Alien Rampage

Ankh - Anniversary Edition

Ankh 2: Heart of Osiris

Ankh 3: Battle of the Gods

Arabian Nights

Atlantis : Secrets d'un Monde Oublié

B-17 Flying Fortress: The Mighty 8th

Bad Mojo Redux

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels

Blade Runner

BloodNet

BloodRayne 2: Terminal Cut

Bloodrayne: Betrayal

BloodRayne: Terminal Cut

Caesar 3

Challenge of the Five Realms

Command HQ

Daemonsgate

Deadlock 2: Shrine Wars

Deadlock: Planetary Conquest

DethKarz

Deus Ex™ GOTY Edition

Diablo + Hellfire

Diggles: The Myth of Fenris

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King

Disney's Hercules

Dragonsphere

Drakensang

Dream Pinball 3D

Dungeon Keeper Gold™

Dungeon Keeper™ 2

Earth 2140 Trilogy

Earth 2150 Trilogy

Earth 2160

Emperor of the Fading Suns

Escape from Monkey Island™

Eternam

F-19 Stealth Fighter

Falcon Collection

Flashback™

Fleet Defender: The F-14 Tomcat Simulation

Forager

Gobliiins pack

Gorky 17

Gunship!

Heritage of Kings: The Settlers™

Heroes of Might and Magic® 2: Gold

Heroes of Might and Magic® 3: Complete

Jack Orlando: A Cinematic Adventure - Director's Cut

Jagged Alliance 2

Jagged Alliance 2: Wildfire

Jazz Jackrabbit 2 Collection

Jazz Jackrabbit Collection

King's Quest 1+2+3

King's Quest 4+5+6

King's Quest 7+8

Knights and Merchants: The Peasants Rebellion

Knights of the Sky

KnightShift

Konami Collector's Series: Castlevania & Contra

Krush Kill ‘N Destroy 2: Krossfire

Krush Kill 'N Destroy Xtreme

LEGO® Indiana Jones™ 2: The Adventure Continues

LEGO® Indiana Jones™: The Original Adventures

LEGO® Pirates of the Caribbean: The Video Game

Les Chevaliers de Baphomet II : Les Boucliers de Quetzalcoatl

M.U.L.E.

Master of Magic Classic

Metal Fatigue

METAL GEAR

METAL GEAR SOLID

METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE

METAL SLUG X

Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge™

Monkey King: Master of the Clouds

Mortal Kombat 1+2+3

Mortal Kombat 4

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Noctropolis

Outpost 2: Divided Destiny

Pajama Sam Vol. 1

Pajama Sam Vol. 2

Pirates! Gold Plus

Populous™: The Beginning

Prince of Persia

Prince of Persia : L'Âme du guerrier

Prince of Persia : Les Deux Royaumes

Prince of Persia : Les Sables du temps

Raiden V: Director’s Cut

Redline

Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender

Sam & Max Hit the Road

Septerra Core: Legacy of the Creator

Settlers® 3: Ultimate Collection

Seven Cities of Gold: Commemorative Edition

Shadow Ops: Red Mercury

Shivers

Shivers II: Harvest of Souls

Sid Meier's Colonization

Sid Meier's Covert Action

Silent Hill 4: The Room

SimCity™ 2000 Special Edition

SiN Gold

Soldier of Fortune II: Double Helix - Gold Edition

Soldier of Fortune: Payback

Soldier of Fortune: Platinum Edition

Space Rogue Classic

Sword of the Samurai

System Shock: Enhanced Edition

System Shock™ 2

Terra Nova: Strike Force Centauri

The Curse of Monkey Island™

The Dark Heart of Uukrul

The Humans Bundle

The I of the Dragon

The Immortal

The Incredible Machine Mega Pack

The Legend of Kyrandia (Book One)

The Legend of Kyrandia: Hand of Fate (Book Two)

The Legend of Kyrandia: Malcolm's Revenge (Book Three)

The Original Strife: Veteran Edition

The Secret of Monkey Island™: Special Edition

The Settlers® 2: 10th Anniversary

The Settlers® 2: Gold Edition

Theme Hospital

Time Gate: Knight's Chase

Tropico 3 Gold Edition

Tropico Reloaded

Turok

Turok 2: Seeds of Evil

Ultima™ Underworld 1+2

Warcraft I & II Bundle

Warcraft II Battle.net Edition

Warcraft: Orcs and Humans

Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition

Warlords I + II

Warlords III: Darklords Rising

18 Wheels of Steel Collection #1

18 Wheels of Steel Collection #2

18 Wheels of Steel: Across America

18 Wheels of Steel: American Long Haul

18 Wheels of Steel: Convoy

18 Wheels of Steel: Extreme Trucker

18 Wheels of Steel: Extreme Trucker 2

18 Wheels of Steel: Hard Truck

18 Wheels of Steel: Haulin’

18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal

1nsane

art of rally

art of rally deluxe edition

Carmageddon 2: Carpocalypse Now

Carmageddon Max Pack

Carmageddon: Max Damage

Cyclemania

DethKarz

Driver®: Parallel Lines

FlatOut

FlatOut 2

GRIP

GRIP - Official Soundtrack

Hard Truck 2: King of the Road

Ignition

Interstate ’76® The Arsenal

Interstate '82

Mashed

MegaRace 1+2

Monster Jam Steel Titans

Monster Jam Steel Titans - Bakugan Dragonoid Truck

Monster Jam Steel Titans - Fire & Ice Truck Bundle

Monster Jam Steel Titans - Gold Truck Bundle

Moto Racer

Moto Racer 2

Moto Racer 3 Gold Edition

MX vs. ATV Unleashed

OmniBus: Game of the Year Edition

POD Gold

Powerslide

Redout: Solar Challenge Edition

Screamer

Screamer 2

Speed Busters: American Highways

STAR WARS™ Episode I: Racer

Steel Rats™

Street Racer

Trailblazers

Urban Trial Freestyle

Urban Trial Playground

Wacky Wheels

World Rally Fever: Born on the Road

AI War 2: The Spire Rises

AI War: DLC Pack

AI War: Fleet Command

Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of the Singularity: Escalation – Hunter/Prey

Between the Stars

Crysis Warhead®

Crysis®

Dead Space™

EVERSPACE™

EVERSPACE™ - Encounters

EVERSPACE™ 2

EVERSPACE™ Deluxe Edition Upgrade

Galactic Assault: Prisoner of Power

Galactic Civilizations I: Ultimate Edition

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition

Galactic Civilizations III

Galaxy Trucker: Extended Edition

Homeworld: Deserts of Kharak

Homeworld: Deserts of Kharak - Expedition Guide

Homeworld: Deserts of Kharak - Khaaneph Fleet Pack

Homeworld: Deserts of Kharak - Soban Fleet Pack

Homeworld: Emergence

Homeworld® Remastered Collection

Interstellar Space: Genesis

Interstellar Space: Genesis - Natural Law DLC

Kerbal Space Program

Kerbal Space Program: Breaking Ground

Kerbal Space Program: Making History

MOTHERGUNSHIP

MOTHERGUNSHIP OST

Offworld Trading Company

Offworld Trading Company - Jupiter's Forge

Per Aspera

Per Aspera Deluxe Edition

Redout: Solar Challenge Edition

Redout: Space Assault

Redout: Space Assault - Deluxe Edition

RimWorld

Shadow Empire

Sins of a Solar Empire: Trinity

Sins of a Solar Empire®: Rebellion Ultimate Edition

Space Empires Complete Pack

Space Haven

Space Quest 1+2+3

Space Quest 4+5+6

Space Rogue Classic

Star Control I & II

Star Control III

Star Control: Origins - Galactic Edition

Star Control®: Origins

Star Control®: Origins – Earth Rising Expansion

Star Renegades

Star Renegades Deluxe Content

Star Renegades Deluxe Edition

Star Trek™: 25th Anniversary

Star Trek™: Judgment Rites

Star Trek™: Starfleet Academy

Star Trek™: Starfleet Command Gold Edition

Starpoint Gemini 2

Starpoint Gemini 2: Secrets of Aethera

Starpoint Gemini 2: Titans

Starpoint Gemini Warlords

Starpoint Gemini Warlords - Cycle of Warfare

Starpoint Gemini Warlords - Deadly Dozen

Starpoint Gemini Warlords - Digital Deluxe Edition

Starpoint Gemini Warlords - Digital Deluxe Upgrade

Starpoint Gemini Warlords - Endpoint

Starpoint Gemini Warlords - Rise of Numibia

Starpoint Gemini Warlords - Titans Return

Stellaris

Stellaris: Ancient Relics Story Pack

Stellaris: Apocalypse

Stellaris: Distant Stars Story Pack

Stellaris: Federations

Stellaris: Galaxy Edition

Stellaris: Galaxy Edition Upgrade Pack

Stellaris: Humanoids Species Pack

Stellaris: Leviathans Story Pack

Stellaris: Lithoids Species Pack

Stellaris: MegaCorp

Stellaris: Necroids Species Pack

Stellaris: Plantoids Species Pack

Stellaris: Synthetic Dawn Story Pack

Stellaris: Utopia

Surviving Mars

Surviving Mars - Digital Deluxe Edition

Surviving Mars - Digital Deluxe Edition Upgrade Pack

Surviving Mars - First Colony Edition

Surviving Mars - Season Pass

Surviving Mars - Space Race

Surviving Mars - Stellaris Dome Set

Surviving Mars: Colony Design Set

Surviving Mars: Green Planet

Surviving Mars: Marsvision Song Contest

Surviving Mars: Project Laika

Surviving Mars: Space Race Plus

Sword of the Stars: Complete Collection

Tales From Space: Mutant Blobs Attack

Terraforming Mars

Terraforming Mars - Prelude

The Bureau: XCOM® Declassified™

The Dig®

The Last Federation

The Last Federation - Betrayed Hope

The Last Federation - The Lost Technologies

The Last Federation Collection

The Outer Worlds

The Outer Worlds Expansion Pass

The Outer Worlds: Non-Mandatory Corporate-Sponsored Bundle

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

UFO: Afterlight

UFO: Aftermath

UFO: Aftershock

Universe Sandbox

Void Bastards

Void Bastards: Bang Tydy

Warhammer 40,000: Fire Warrior

XCOM 2: Reinforcement Pack

XCOM 2: Resistance Warrior Pack

XCOM 2: War of the Chosen

X-Com: Apocalypse

XCOM: Enemy Unknown Complete Pack

X-Com: Enforcer

X-Com: Interceptor

X-COM: Terror from the Deep

X-Com: UFO Defense

XCOM® 2

STAR WARS™: The Force Unleashed™ II

STAR WARS™ - The Force Unleashed™ Ultimate Sith Edition

STAR WARS™: X-Wing Special Edition

STAR WARS™: TIE Fighter Special Edition

STAR WARS™: Knights of the Old Republic

STAR WARS™ Episode I: Racer

STAR WARS™: Dark Forces

STAR WARS™: X-Wing vs. TIE Fighter

STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith...

STAR WARS™ Galactic Battlegrounds Saga

STAR WARS™ Battlefront™ II (Classic, 2005)

STAR WARS™: X-Wing Alliance™

STAR WARS™ Rebellion

STAR WARS™ Empire at War: Gold Pack

STAR WARS™: Rogue Squadron 3D

STAR WARS™ Starfighter™

STAR WARS™ Jedi Knight: Dark Forces II

STAR WARS™ Republic Commando

Star Wars™: Jedi Knight™ - Jedi Academy™

Star Wars™: Jedi Knight™ II - Jedi Outcast™

Star Wars™: Rebel Assault 1 + 2

STAR WARS™ Shadows of the Empire™

STAR WARS™ Battlefront (Classic, 2004)

LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga

LEGO® Star Wars™ III - The Clone Wars™

15 Days

1954 Alcatraz

A New Beginning: Final Cut

AER – Memories of Old

Agatha Christie - The ABC Murders

Agent A: A puzzle in disguise

Alien Shooter + Expansions

Anna's Quest

Beyond Divinity

Blackguards 2

Blackguards Special Edition

Bounty Train - Trainium Edition Upgrade

Breach & Clear

Breach & Clear: DEADline Rebirth

Candle

Caravan

Ceville

Combat Chess

Corsairs Gold

Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today

Deponia

Deponia 2: Chaos on Deponia

Deponia 3: Goodbye Deponia

Deponia 4: Deponia Doomsday

Dex

Disciples: Sacred Lands Gold

Divine Divinity

Divinity 2: Developer's Cut

Divinity: Dragon Commander

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition Upgrade

Dracula 4+5

Dracula Trilogy

Dragon Lore : La Légende Commence

Dream

Eador. Masters of the Broken World

Eador: Genesis

Edna & Harvey: Harvey's New Eyes

Figment

Flashback™

Galaxy Squad

Ghost Master

Gomo

Haimrik

Hard Reset Redux

Hard West

Hard West Collector's Edition

Hard West Collector's Pack

Hard West: Scars of Freedom

Hector: Badge of Carnage - Full Series

Holy Potatoes! A Spy Story?!

Holy Potatoes! A Weapon Shop?!

Holy Potatoes! We're in Space?!

Homeworld: Deserts of Kharak

Homeworld: Deserts of Kharak - Expedition Guide

Homeworld: Deserts of Kharak - Khaaneph Fleet Pack

Homeworld: Deserts of Kharak - Soban Fleet Pack

Homeworld: Deserts of Kharak Soundtrack

Homeworld: Emergence

Homeworld® Remastered Collection

Homeworld® Remastered Soundtrack

Jagged Alliance

Journey of a Roach

L'Amerzone : Le testament de l'explorateur

Lost Sea

Lumo

Lumo - Deluxe Edition

MegaRace 1+2

Memoria

Moto Racer

Moto Racer 2

Moto Racer 3 Gold Edition

Of Orcs And Men

Pathologic Classic HD

Political Animals

Port Royale 2

Post Mortem

POSTAL 2

Puzzle Agent

Puzzle Agent 2

Randal's Monday

Rebel Galaxy

Redshirt

Retour sur l’Ile Mystérieuse

Robin Hood : La légende de Sherwood

Sanctuary RPG: Black Edition

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

SKYHILL

StarCrawlers

Still Life

Still Life 2

Strong Bad's Cool Game for Attractive People

Styx: Master of Shadows

Subject 13

The Dark Eye: Chains of Satinav

The Last Tinker™: City of Colors

The Long Journey Home

The Night of the Rabbit

The Swindle

The Talos Principle: Gold Edition

The Uncertain: Last Quiet Day

The Whispered World: Special Edition

Thief™ 3: Deadly Shadows

Time Gentlemen, Please! + Ben There, Dan That!

Tooth and Tail

Tooth and Tail - Official Soundtrack

Valhalla Hills

Valhalla Hills: Two-Horned Helmet Edition

Valhalla Hills: Two-Horned Helmet Edition Upgrade

We are the Dwarves

Yesterday Origins

Zombie Night Terror

Zombie Night Terror Special Edition Upgrade

Zombie Shooter 2

ADOM (Ancient Domains Of Mystery)

Ara Fell: Enhanced Edition

Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

ATOM RPG - Supporter Pack

ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Faces of Good and Evil

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear - Digital Deluxe Edition

Betrayal at Krondor Pack

Diablo + Hellfire

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition Collector's Edition

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Divinity: Original Sin 2 - Divine Edition

Divinity: Original Sin 2 - Eternal Edition

Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition

Drakkhen

Dungeon Rats

Dungeon Siege Collection

Fell Seal DLC Bundle

Fell Seal: Arbiter's Mark

Fell Seal: Arbiter's Mark - Missions and Monsters

Geneforge 1 - Mutagen

Geneforge Saga

Gordian QuestEN DEV

Guild of Dungeoneering

Guild of Dungeoneering Deluxe Ice Cream Edition

Guild of Dungeoneering: Ice Cream Headaches

Guild of Dungeoneering: Pirates Cove Adventure Pack

Haven

Icewind Dale: Enhanced Edition

Iratus: Lord of the Dead

Iratus: Lord of the Dead - Supporter Bundle

Iratus: Lord of the Dead - Supporter Pack

Iratus: Necromancer Edition

Iron Danger

Iron Danger - Supporter Pack

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition

Might and Magic® 6-pack Limited Edition

Might and Magic® 7: For Blood and Honor®

Might and Magic® 8: Day of the Destroyer™

Might and Magic® 9

Mordheim: City of the Damned

Mordheim: City of the Damned - HIRED SWORDS DLC BUNDLE 1 - Poison Wind Globadier + Smuggler

Mordheim: City of the Damned - Undead

Mordheim: City of the Damned - Witch Hunters

Nethergate: Resurrection

Neverwinter Nights: Dark Dreams of Furiae

Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Neverwinter Nights: Heroes of Neverwinter

Neverwinter Nights: Infinite Dungeons

Neverwinter Nights: Pirates of the Sword Coast

Neverwinter Nights: Tyrants of the Moonsea

Neverwinter Nights: Wyvern Crown of Cormyr

Nox™

Outward

Outward: The Soroboreans

Outward: The Three Brothers

Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition

Pathfinder: Kingmaker - Imperial Edition Bundle

Pathfinder: Kingmaker - Season Pass Bundle

Phoenix Point: Year One Edition

Pillars of Eternity II: Deadfire

Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition

Pillars of Eternity II: Deadfire - Season Pass

Queen's Wish: The Conqueror

Sacred 2 Gold

Sacred Gold

Stygian: Reign of the Old Ones

The Bard's Tale

The Bard's Tale IV: Director's Cut - Standard Edition

The Bard's Tale Trilogy

The Legend of Heroes: Trails in the Sky

The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III Digital Limited Edition

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

The Witcher: Enhanced Edition

Torment: Tides of Numenera

Torment: Tides of Numenera - Immortal Edition

Torment: Tides of Numenera - Immortal Edition Upgrade

Torment: Tides of Numenera - Legacy Edition

Torment: Tides of Numenera - Legacy Edition Upgrade

Vagrus - The Riven RealmsEN DEV

Vampire: The Masquerade - Redemption

Vaporum

Vaporum: Lockdown

Warhammer: Chaosbane

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Wasteland 1: The Original Classic

Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition

Wasteland 2 Director's Cut Digital Deluxe Edition

Wasteland 2 Director's Cut Digital Deluxe Edition Upgrade

Wasteland Remastered

Witchaven

Witchaven I & II Bundle

Witchaven II: Blood Vengeance

Witcher 3: Wild Hunt

Witcher 3: Wild Hunt, Pass Extensions

Wizards & Warriors

Ys VIII: Lacrimosa of DANA

Beyond Good & Evil™

Prince of Persia : Les Sables du temps

Tom Clancy's Rainbow Six®

Heroes of Might and Magic® 3: Complete

Panzer General 2

Rayman 2: The Great Escape

Heroes Chronicles: All Chapters

Assassin's Creed®: Director's Cut

Far Cry® 2: Fortune's Edition

Settlers® 3: Ultimate Collection

World in Conflict: Complete Edition

1942: The Pacific Air War

7th Legion

A Vampyre Story

Across the Rhine

Alien Rampage

Ankh - Anniversary Edition

Ankh 2: Heart of Osiris

Ankh 3: Battle of the Gods

Arabian Nights

Atlantis : Secrets d'un Monde Oublié

B-17 Flying Fortress: The Mighty 8th

Bad Mojo Redux

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels

Blade Runner

BloodNet

BloodRayne 2: Terminal Cut

Bloodrayne: Betrayal

BloodRayne: Terminal Cut

Caesar 3

Challenge of the Five Realms

Command HQ

Daemonsgate

Deadlock 2: Shrine Wars

Deadlock: Planetary Conquest

DethKarz

Deus Ex™ GOTY Edition

Diablo + Hellfire

Diggles: The Myth of Fenris

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King

Disney's Hercules

Dragonsphere

Drakensang

Dream Pinball 3D

Dungeon Keeper Gold™

Dungeon Keeper™ 2

Earth 2140 Trilogy

Earth 2150 Trilogy

Earth 2160

Emperor of the Fading Suns

Escape from Monkey Island™

Eternam

F-19 Stealth Fighter

Falcon Collection

Flashback™

Fleet Defender: The F-14 Tomcat Simulation

Forager

Gobliiins pack

Gorky 17

Gunship!

Heritage of Kings: The Settlers™

Heroes of Might and Magic® 2: Gold

Heroes of Might and Magic® 3: Complete

Jack Orlando: A Cinematic Adventure - Director's Cut

Jagged Alliance 2

Jagged Alliance 2: Wildfire

Jazz Jackrabbit 2 Collection

Jazz Jackrabbit Collection

King's Quest 1+2+3

King's Quest 4+5+6

King's Quest 7+8

Knights and Merchants: The Peasants Rebellion

Knights of the Sky

KnightShift

Konami Collector's Series: Castlevania & Contra

Krush Kill ‘N Destroy 2: Krossfire

Krush Kill 'N Destroy Xtreme

LEGO® Indiana Jones™ 2: The Adventure Continues

LEGO® Indiana Jones™: The Original Adventures

LEGO® Pirates of the Caribbean: The Video Game

Les Chevaliers de Baphomet II : Les Boucliers de Quetzalcoatl

M.U.L.E.

Master of Magic Classic

Metal Fatigue

METAL GEAR

METAL GEAR SOLID

METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE

METAL SLUG X

Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge™

Monkey King: Master of the Clouds

Mortal Kombat 1+2+3

Mortal Kombat 4

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Noctropolis

Outpost 2: Divided Destiny

Pajama Sam Vol. 1

Pajama Sam Vol. 2

Pirates! Gold Plus

Populous™: The Beginning

Prince of Persia

Prince of Persia : L'Âme du guerrier

Prince of Persia : Les Deux Royaumes

Prince of Persia : Les Sables du temps

Raiden V: Director’s Cut

Redline

Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender

Sam & Max Hit the Road

Septerra Core: Legacy of the Creator

Settlers® 3: Ultimate Collection

Seven Cities of Gold: Commemorative Edition

Shadow Ops: Red Mercury

Shivers

Shivers II: Harvest of Souls

Sid Meier's Colonization

Sid Meier's Covert Action

Silent Hill 4: The Room

SimCity™ 2000 Special Edition

SiN Gold

Soldier of Fortune II: Double Helix - Gold Edition

Soldier of Fortune: Payback

Soldier of Fortune: Platinum Edition

Space Rogue Classic

Sword of the Samurai

System Shock: Enhanced Edition

System Shock™ 2

Terra Nova: Strike Force Centauri

The Curse of Monkey Island™

The Dark Heart of Uukrul

The Humans Bundle

The I of the Dragon

The Immortal

The Incredible Machine Mega Pack

The Legend of Kyrandia (Book One)

The Legend of Kyrandia: Hand of Fate (Book Two)

The Legend of Kyrandia: Malcolm's Revenge (Book Three)

The Original Strife: Veteran Edition

The Secret of Monkey Island™: Special Edition

The Settlers® 2: 10th Anniversary

The Settlers® 2: Gold Edition

Theme Hospital

Time Gate: Knight's Chase

Tropico 3 Gold Edition

Tropico Reloaded

Turok

Turok 2: Seeds of Evil

Ultima™ Underworld 1+2

Warcraft I & II Bundle

Warcraft II Battle.net Edition

Warcraft: Orcs and Humans

Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition

Warlords I + II

Warlords III: Darklords Rising

A Plague Tale: Innocence

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Batman™: Arkham Knight Premium Edition

Beyond a Steel Sky

BioShock Infinite Complete Edition

Blade Runner

Bloodstained: Ritual of the Night

Breathedge

Children of Morta

Control Ultimate Edition

Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition

Diablo + Hellfire

Disco Elysium - The Final Cut

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Dorfromantik

Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition

EVERSPACE™ 2

Frostpunk

Frostpunk: Game of the Year edition

Ghostrunner

Gothic

Gothic 2 Gold Edition

GreedFall

Grim Dawn

Grim Dawn - Ashes of Malmouth

Grim Dawn - Forgotten Gods

Heroes of Might and Magic® 2: Gold

Heroes of Might and Magic® 3: Complete

Heroes of Might and Magic® 4: Complete

Heroes of Might and Magic® 5: Bundle

Hitman 2: Silent Assassin

Hitman 3: Contracts

Hitman: Absolution

Hitman: Blood Money

Hollow Knight

HuniePop 2: Double Date

Icewind Dale: Enhanced Edition

Interstellar Space: Genesis

Iratus: Necromancer Edition

Journey to the Savage Planet

Kenshi

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry

METAL GEAR SOLID

METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE

Metro Exodus - Gold Edition

Might and Magic® 6-pack Limited Edition

Mount & Blade II: Bannerlord

Myst III: Exile

Myst IV: Revelation

Myst Masterpiece Edition

Myst V: End of Ages Limited Edition

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

No Man's Sky

Noita

Northgard: The Viking Age Edition

Outward

Pathfinder: Kingmaker - Imperial Edition Bundle

Pharaoh + Cleopatra

Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition

Planescape: Torment: Enhanced Edition

realMyst: Masterpiece Edition

RimWorld

Riven: The Sequel to Myst

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Settlers® 3: Ultimate Collection

Shadow Man Remastered

Shining Song Starnova Limited Edition

Sid Meier's Civilization IV®: The Complete Edition

Silent Hill 4: The Room

SimCity™ 3000 Unlimited

Spiritfarer Lily Update

SPORE™ Collection

Starcom: Nexus

SWAT 4: Gold Edition

System Shock: Enhanced Edition

The Outer Worlds

The Outer Worlds: Non-Mandatory Corporate-Sponsored Bundle

The Saboteur™

The Surge 2 - Premium Edition

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

Thronebreaker: The Witcher Tales

Uru: Complete Chronicles

Vampire®: The Masquerade - Bloodlines™

Warcraft I & II Bundle

Warhammer 40,000: Mechanicus - Omnissiah Edition

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Wasteland 3

Wasteland 3 - Deluxe Edition

Witcher 3: Wild Hunt

Witcher 3: Wild Hunt, Pass Extensions

World in Conflict: Complete Edition

X4: Foundations Collector's Edition

XCOM 2: War of the Chosen

XCOM: Enemy Unknown Complete Pack

XCOM® 2

7 Billion Humans

A Golden Wake

Aegis Defenders

Agent A: A puzzle in disguise

Anomaly 2

Anomaly Defenders

Anomaly Korea

Banished

Battle Brothers

Battle Brothers - Beasts & Exploration

Battle Brothers - Warriors of the North

Battle Chef Brigade Deluxe

Brigador: Deluxe DLC Upgrade

Brigador: Up-Armored Deluxe

Brigador: Up-Armored Edition

Coffee Talk

Coffee Talk - Artbook

Darkest Dungeon®

Darkest Dungeon®: The Color Of Madness

Darkest Dungeon®: The Crimson Court

Darkest Dungeon®: The Shieldbreaker

Dawn of Man

Death's Gambit

Deep Sky Derelicts

Deep Sky Derelicts: New Prospects

Deep Sky Derelicts: Station Life

Deponia

Deponia 2: Chaos on Deponia

Deponia 3: Goodbye Deponia

Deponia 4: Deponia Doomsday

Disco Elysium - The Final Cut

Down in Bermuda

Dry Drowning

Eliza

EXAPUNKS

FAR: Lone Sails

Firewatch

Flower

Forager

Foundation

Frostpunk

FTL: Advanced Edition

Gorogoa

Hard Reset Redux

Hard West

Hard West Collector's Edition

Hard West Collector's Pack

Hard West: Scars of Freedom

Headlander

Headlander + Soundtrack

Hollow Knight

Hollow Knight - Gods & Nightmares

Hollow Knight & Soundtracks

Human Resource Machine

Hypnospace Outlaw

Hypnospace Outlaw + Original Soundtrack

Infinifactory

INSIDE

Ironclad Tactics Deluxe Edition

Jotun: Valhalla Edition

Kenshi

Kingdoms and Castles

Kingsway

LIMBO

Little Inferno

Little Nightmares

Little Nightmares - The Depths DLC

Little Nightmares - The Hideaway DLC

Little Nightmares - The Residence DLC

Little Nightmares II

Little Nightmares II - Deluxe Edition

Little Nightmares II - Digital Deluxe bundle

Little Nightmares: Secrets of the Maw Expansion Pass

MachiaVillain

Masquerada: Songs and Shadows

Megaquarium

Milanoir

Möbius Front '83

MOLEK-SYNTEZ

Moonlighter

Noita

Northgard

Northgard - Himminbrjotir, Clan of the Ox

Northgard - Lyngbakr, Clan of the Kraken

Northgard - Nidhogg, Clan of the Dragon

Northgard - Sváfnir, Clan of the Snake

Northgard - Svardilfari, Clan of the Horse

Nova Drift Game & Soundtrack

Nova Drift

One Finger Death Punch 2

Opus Magnum

Papers, Please

Phantom Doctrine

Phantom Doctrine Deluxe Edition

Phantom Doctrine Deluxe Edition Upgrade

Pinstripe

Rain World

Re-Legion

Streets of Rogue

Streets of Rogue Character Pack

Gog.com poursuit ses soldes d'été. Plus de 3400 jeux sont proposés à prix cassés. De nouvelles catégories de jeux ont été ajoutées, histoire de vous donner des idées de titres qui pourraient vous intéresser.De notre côté, comme d'habitude, on vous a mis nos préférences en gras. Des fois que vous ne les ayiez pas encore achetés...Les jeux Retro sont en soldes :Les jeux de courses sont en soldes :Les jeux spatiaux sont en soldes :Les jeux Star Wars sont en soldes :Les plus grosses soldes Les RPG Les jeux Ubisoft sont en soldes :Les vieux jeux en soldes :Les meilleures ventes Les jeux indés