1C Entertainment révèle trois nouveaux titres aux Realms Deep 2021

Publié le Mardi 17 août 2021 à 10:15:00 par Julia Bourdin

L'Appel de Chtulhu

Aux Realms Deep 2021, l’éditeur 1C Entertainment a révéléet enfinédité en coopération avec Terminist Arcade.est un sombre FPS d’horreur retro développé par Byte Barrel et inspiré par les nouvelles de Lovecraft. Vous allez incarner un prêtre ou un journaliste afin de faire face aux démons dans un shooter inspiré des classiques des années 90. Vous devrez éradiquer des hordes maléfiques tout en essayant de rester sain d’esprit.Pour continuer avec Lovecraft, la suite du action-RPG macabre avec des éléments de roguelike de Blini Games vous permettra aussi de combattre des horreurs cosmiques. Vous pourrez, à la sortie complète du jeu, choisir entre six personnages jouables et partir au combat avec jusqu’à trois amis. Vous devrez fabriquer ensemble de nouvelles armes et armures, mais aussi booster vos stats afin de survivre…Enfin, 1C Entertainment publiera et aidera le développement de, un FPS retro nerveux et brutal inspiré des shooters des années 90 également. Il vous faudra découvrir le secret derrière des contagions mystérieuses à l’aide de mécaniques issues à la fois des RPG et des FPS, améliorer des armes ou encore analyser des données. Vous pourrez combattre jusqu’à 30 joueurs en match à mort, match à mort en équipe, ou simplement essayer la campagne jouable jusqu’à 4 joueurs.etsortiront en accès anticipé sur Steam, tandis qu’sortira, sur Steam également, durant le premier trimestre de