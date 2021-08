WW2 : Bunker Simulator en early access sur Steam dès le premier septembre

Publié le Mardi 17 août 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

C'est autre chose que de passer la tondeuse

est une simulation mélangeant FPS, action et survie qui arrive en early access le 1er septembre 2021.Votre objectif ? Passer chaque jour tout en suivant les ordres venant du dessus et en accomplissant toutes les tâches militaires qu'on vous donne. Votre combat ne sera pas seulement contre les nazis agités qui attaquent quand vous vous y attendez le moins, mais aussi contre la faim, la soif, l'épuisement et le manque de sommeil.Prenez soin de vous autant que de vos frères d'armes pour vous assurer qu'ils viendront à votre secours lorsque vous en aurez le plus besoin (eh oui, c'est du donnant donnant,alors interdiction de faire le radin).Récupérez diverses fournitures, détruisez des cibles militaires, combattez les vagues ennemies, envoyez des demandes de largage de fournitures cryptées et faites tout votre possible pour tenir bon.Deviendrez-vous un héros ?