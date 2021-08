Glyph débarque sur Steam

Publié le Lundi 16 août 2021 à 11:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Qui pour une petite partie de billes ?





Après une sortie sur Nintendo Switch ayant eu un gros succès,arrive sur Steam, doté d'une large audience où il essaiera de se faire une place.est un jeu de billes dans lequel vous incarnez un scarabée mécanique qui essaie de réparer une ancienne civilisation dont les machines sont devenues complétement folles.C’est un jeu qui mélange plateforme et bille, dans lequel vous incarnez la dite bille qui possède des capacités spéciales. Le momentum sera également un paramètre à prendre en compte et vous devrez l’utiliser pour aller plus loin ou plus haut.L’exploration a son importance, de nombreux chemins étant à découvrir et des objets sont à collecter, comme des skins et des couleurs…Et ce n’est pas moins de 80 niveaux qui nous sont proposés et 30 supplémentaires en mode défi (là, il y a de quoi s'amuser).