Hades débarque sur PlayStation et Xbox !

Publié le Lundi 16 août 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Un parricide sur consoles

Private Division et Supergiant Games ont annoncé que leur roguelite à succès,, était dès à présent disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, en édition numérique, mais également en version physique !L’édition physique contient quelques bonus pour les joueurs et est affichée chez la plupart des revendeurs au prix recommandé de 29,99 €.