Toy Soldier HD arrivera sur consoles et PC le 9 Septembre

Publié le Lundi 16 août 2021 à 11:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un remake qui promet





Ce jeu à succès, sorti à l’origine en 2010, est retravaillé dans son ensemble. Il comprendra un gameplay solo et multijoueur révisé, du nouveau contenu, graphismes HD, une caméra et un sound design améliorés, ainsi que tous les DLC précédemment sortis (Du gros travail en somme).Rappelons le but du jeu : il s'agit d'un tower defense où vous contrôlez une armée composée de plus de 50 unités qui se trouvent être des jouets, avec pour thème la Première Guerre mondiale, à travers divers lieux comme une chambre ou une bibliothèque (retour en enfance), et vous affronterez une armée ennemie.Comme pour de nombreux titres de ce genre, la stratégie est primordiale pour gérer les transitions entre attaque et défense et sans négliger aucun des 2.vous permet de jouer avec une vue du dessus, ou de prendre l’action en main à la première personne (ça, c'est stylé). Choisissez d'être omniscient ou role player en chaussant les bottes d’un fantassin et courir à travers le champ de bataille, cavaler à dos de cheval et charger la tête de son adversaire, piloter un bombardier et trouer le terrain à coups d’obus, etc.