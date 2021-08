Humankind présente ses dernières ères

Publié le Lundi 16 août 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Un oiseau qu'on appelait Sputnik

Quelques jours avant la sortie du jeu, Amplitude lève le voile sur les dernières ères et ses mécaniques. Le studio a, en effet, dévoilé une vidéo se concentrant sur la cinquième ère, de la Première Guerre mondiale à nos jours.Pour rappel,est un jeu de stratégie historique disponible demain sur Stadia et PC. Les joueurs incarnent le leader d’une culture qu’ils doivent faire prospérer à travers 6 ères.Dans cette nouvelle vidéo, sont évoquées de nouvelles composantes de jeu telles que le commerce à l’ère moderne et ses différents moyens de transports, l’accomplissement de projets d’envergure nationale comme des satellites ou la conquête spatiale, les combats aériens, et même l’acquisition de l’arme nucléaire. Lorsqu’une ogive nucléaire est envoyée, les adversaires ont un tour pour riposter, laissant ainsi planer une possible destruction mutuelle. La gestion de la pollution devra également être prise en compte à partir de la 5ème ère.Les nations devront trouver des terrains d’entente et des mesures à mettre en œuvre, sans quoi cela pourrait devenir incontrôlable.Ca a l’air vraiment très intéressant et je vous conseille fortement d’aller voir la vidéo si le jeu vous intéresse !