Ripout nous dévoile son trailer officiel

Publié le Lundi 16 août 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Il faudra attendre un peu

Le jeu d'horreur FPS en co-op, qui arrivera sur PC (sur Steam et Epic Games Store) en 2022, vous propose de rejoindre la lutte de l'humanité pour la survie à des milliers de kilomètres de la Terre dans un avenir proche.est un FPS d'horreur coopératif en ligne avec des éléments de science-fiction. Le jeu propose des missions générées de manière procédurale dont la difficulté augmentera en fonction de vos résultats afin de vous proposer un challenge. Vous disposerez également d'un Pet Gun vivant qui accompagne le joueur et vous aidera à la combattre la menace extraterrestre, une personnalisation des armes et des joueurs, etc.Vous devrez ainsi vous frayer un chemin à travers les vaisseaux spatiaux, entreprendre des missions et essayer d'avoir une longueur d'avance sur l'ennemi numéro un de l'humanité.