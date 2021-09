- Tacticool est maintenant disponible sur PC

Publié le Mercredi 8 septembre 2021 à 10:20:00 par Luc Vidal

Un jeu de tir mais pas un FPS

, le jeu mobile qui a conquis 20 millions de joueurs sur mobile, est arrivé sur PC, en exclusivité sur la boutique de MY.GAMES.est un jeu de tir par équipes en vue isométrique. Le jeu propose 27 opérateurs différents et plus de 50 armes et équipements, mais également des cartes détaillées et travaillées. Ces dernières possèdent également beaucoup d’éléments destructibles. Les cartes changent donc au fil de la partie en fonction de ce que font les joueurs. En plus des traditionnels Capture de drapeau, Contrôle et Match à mort par équipe,propose deux modes spéciaux : Battle Royale et Zombie Survival. Bon point pour un jeu compétitif par équipe : le jeu propose un système de clans et un chat vocal. De plus, il possède une fonctionnalité cross-plateform.