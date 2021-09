F.I.S.T est disponible sur PS5 et PS4

Publié le Mercredi 8 septembre 2021 à 09:30:00 par Luc Vidal

Il a changé le lapin d'Alice au Pays des Merveilles

est disponible sur PS5 et PS4.Dans, vous incarnez Rayton, un lapin armé d’un énorme poing mécanique, dans un monde dieselpunk inspiré du Shanghai des années 30. Il y six ans, Torch City a été envahie par la Légion. Rayton est un ancien soldat de la résistance qui sort de l’ombre afin de venger son ami, arrêté de force. Il va se retrouver impliqué dans un grand complot impliquant la mafia, la Légion, et la résistance.est un jeu d'action et plateformer metroidvania en vue de côté. La carte du jeu devra donc être explorée de fond en comble afin de découvrir de nouvelles zones et nouveaux chemins. Le jeu propose un système de combat poussé avec plusieurs armes disponibles, de nombreux combos, et la possibilité d’améliorer ses compétences.En clair,est un jeu qui a l’air assez complet avec un univers original.