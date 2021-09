- GLO sort le 9 Septembre

Publié le Mardi 7 septembre 2021 à 11:30:00 par Luc Vidal

Du puzzle pour ceux qui n'ont pas peur du noir

Déjà disponible sur Steam,sortira très bientôt, le, sur PS5, PS4 et Switch.est un jeu de plateforme et de puzzle dans lequel vous contrôlez un petit carré qui doit atteindre sa destination. Le jeu se déroule dans le noir et la lumière est donc l’aspect le plus important de l’expérience. C’est en réussissant à gérer correctement la lumière que vous émettez et celle des projectiles que vous pouvez tirer que vous parviendrez à vos fins. La mémoire joue donc aussi un rôle très important, car vous devrez vous souvenir de ce que vous avez vu, les sources de lumière étant rarement permanentes.sera donc disponible pour, avec une promotion de lancement pour le Nintendo Switch eShop.