- Un premier extrait pour La Proie d'une Ombre

Publié le Mardi 7 septembre 2021 à 10:45:00 par Luc Vidal

Il fait tout noir et ça fait peur

Un premier extrait du nouveau thriller fantastique de David Bruckner :vient d'être révélé.Après la mort de son mari, Beth se retrouve seule dans une maison au bord du lac qu’il avait construite pour elle. Elle commence à avoir des cauchemars, des visions, et à sentir une présence étrange dans cette maison. Elle va commencer à enquêter sur son mari et découvrir des secrets étranges et un mystère qu’elle va tenter d’élucider.est prévu pour leau cinéma.